Dos accidentes causan colas en la A-2 en Bell-lloc

La A-2 entre Bell-lloc y Els Alamús registró ayer por la mañana retenciones de unos dos kilómetros debido a varias incidencias. Por un lado, se cortó un tramo de la LL-11 en Els Alamús por trabajos de mantenimiento de la vía y se desvía el tráfico de nuevo hacia la A-2, lo que provocó un embudo. Además, hubo dos colisiones por alcance a las 9.35 y las 10.10 horas. En el primer siniestro se vieron implicados tres vehículos y en el segundo, dos camiones, que obligaron a cortar un carril. No hubo heridos. Esta situación se prolongó más de dos horas. Especialmente, hubo retenciones desde la rotonda de Els Alamús de la LL-11 hasta enlazar de nuevo con la autovía, lo que causó desconcierto entre los conductores porque la salida de la LL-11 hacia Lleida —una de las principales entrades a la ciudad- no estaba cortada al tráfico, como sí ocurrió el lunes.