El centenario turismo benedictino

“Hemos tenido que regularizar los alojamientos que tenemos desde 1930, que son los propios de un establecimiento religioso. Son las celdas de los peregrinos, pero la única forma de regularizarlos era como pisos turísticos”, explica Xavier Poch, superior de la comunidad benedictina del santuario de El Miracle, de Riner (Solsonès).

“Es una situación peculiar”, anota Poch. No es para menos. Las exigencias legales sitúan a los benedictinos como uno de los principales gestores de HUT (Habitatges d’Ús Turístic) en Catalunya, con 14 celdas de 4 plazas en dos edificios de Riner (Solsonès), el Nostra Senyora y el Pare Benet, y con 161 que suman 383 en otros dos edificios de Monistrol, el hostal Abat Cisneros y las Cel.les Abat Marcet. “En Montserrat ocurre lo mismo, son edificios de celdas para peregrinos que ahora figuran como HUT”, explica.

Los usuarios de las celdas, equipadas con cocina, comedor y baño, no son hoy peregrinos. El Miracle de Riner es uno de los principales focos en Lleida del turismo religioso, una opción de corte familiar que genera importantes flujos de viajeros. Las habitaciones se ofrecían ayer por 112 € en días laborables, 122 € los fines de semana y 144 € en puentes en algunos portales de alojamientos.

“Las peregrinaciones han ido perdiendo vigencia, pero vienen muchas familias. Todo el verano está lleno, y muchos fines de semana también. En invierno hay menos gente, y en enero cerramos porque hace frío”, explica Xavier Poch. “La mayor afluencia se da cuando hay periodos vacacionales escolares, que es cuando las familias pueden planificar sus salidas”, añade.

Obviando las 3.317 HUT (de 4.662) que como razón social inscriben “no aplica” en el registro de la Generalitat, los siguientes gestores por volumen en Lleida son Apartaments La Força de Alins (10), Biayna Serveis Turístics de Bellver de Cerdanya (7) y Apertaments Martí i Fills de La Pobla de Segur (5).