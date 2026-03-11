Energía solar para ahorrar 69.000 euros

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa presentó ayer un proyecto para impulsar la instalación de placas fotovoltaicas en cuatro equipamientos con el objetivo de reducir la factura eléctrica del consistorio y avanzar en la transición energética del municipio. La iniciativa opta a una convocatoria de subvenciones de los fondos europeos Next Generation EU, a través del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y prevé un sistema de almacenamiento de energía fotovoltaica destinada al autoconsumo de equipamientos municipales y también al apoyo de colectivos vulnerables. La iniciativa, tal y como explicaron ayer el alcalde, Marc Solsona, y el concejal de Transición Energética y Sostenibilidad, Josep Maria Garrofé, contempla la instalación de placas solares en el teatro L’Amistat, los pabellones polideportivo y ferial y la piscina cubierta.

La inversión total prevista asciende a 385.000 euros. De esta cantidad, 260.000 euros corresponderían a la subvención solicitada a través del programa Next Generation, mientras que los 125.000 euros restantes serían aportados con fondos propios municipales. Según las estimaciones presentadas, el proyecto permitiría generar anualmente unos 560.000 kWh de energía, lo que supondría un ahorro aproximado de 69.000 euros al año en gasto energético municipal. Con estas previsiones, la inversión municipal podría quedar amortizada en aproximadamente dos años, según indicó Garrofé.

En cuanto al impacto social, el proyecto establece que un 10% de la energía almacenada deberá destinarse a consumidores vulnerables, con la voluntad de impulsar una transición energética con mirada social y contribuir a reducir la pobreza energética. Finalmente, Garrofé remarcó que este proyecto municipal es compatible con la iniciativa de la Comunitat de la Plana Sostenible, que también prevé la instalación de placas solares para el autoabastecimiento de sus asociados.

Carril bici

Por otra parte, el consistorio de la capital del Pla inicia hoy las obras del nuevo carril bici en la avenida del Canal, entre la rotonda de la calle Arbeca y la de la carretera de Miralcamp. La actuación, con un presupuesto de 138.357 euros, busca mejorar la seguridad de los ciclistas y fomentar una movilidad más sostenible.