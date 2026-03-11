La Fira de Sant Josep programará un total de 24 jornadas técnicas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Fira de Mollerussa presentó ayer el programa de jornadas técnicas de la 153 Fira de Sant Josep, que este año alcanzará las 24 sesiones, dos más que el año pasado. Con 46 ediciones apostando por el conocimiento y el debate profesional, la organización reafirma su voluntad de convertir el certamen en un espacio de referencia para el sector primario. El vicepresidente de Fira de Mollerussa, Joel Bastons, y el técnico, Ramon Xinxó, destacaron que las jornadas abordarán cuestiones de actualidad como el cambio climático, la digitalización, la gestión eficiente del agua, la sanidad vegetal, el relevo generacional y la inteligencia artificial aplicada a la ganadería, además del impacto de la burocracia y de los mercados internacionales en el sector agrario.

Las actividades comenzarán antes de los días centrales de la feria y se distribuirán en ocho espacios distintos de Mollerussa, con el objetivo de que el certamen se viva en toda la ciudad. Entre las citas destacadas figuran jornadas impulsadas por el IRTA, el departamento de Agricultura, FEMAC, Unió de Pagesos, JARC, los Mossos d’Esquadra y otras entidades y empresas vinculadas al ámbito agrario y agroalimentario. La organización calcula que alrededor de 2.000 personas participarán en el conjunto de jornadas.