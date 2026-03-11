L’Albada: vitalidad creativa

Varias de las artistas que muestran sus obras en la exposición de L’Albada. - A.LINYOLA

La sala de exposiciones del Museu de Vestits de Paper inauguró, durante la celebración del 8M en Mollerussa, la exposición Art en mans de dona, que muestra la actividad artística y social de la asociación L’Albada. Exhibe hasta el día 14 trabajos elaborados por socias de la entidad, en los que emplean técnicas en las que trabajan a lo largo del año. Abarcan desde la pintura y la acuarela hasta el patchwork, los bolillos o el punto de cruz.

La presidenta de L’Albada, Magda Ribes, remarcó que la muestra quiere dar visibilidad al trabajo de las mujeres que integran la asociación y poner de manifiesto que la entidad mantiene una actividad constante y un gran dinamismo.

L’Albada cuenta con 500 socias y se encuentra en una etapa de apertura para atraer miembros más jóvenes. Ribes explicó que, en los últimos años, la asociación ha impulsado nuevas actividades, como la cerámica, además de conferencias y otras propuestas culturales, con la voluntad de despertar el interés de nuevas generaciones.

El objetivo es dejar atrás la idea de que L’Albada era una entidad vinculada exclusivamente al colectivo de la tercera edad. Desde la junta se defiende una imagen renovada de la asociación, para vincularla a la idea de mujeres activas, participativas y con iniciativa. En palabras de la presidenta, L’Albada quiere proyectarse como un espacio de encuentro para mujeres “que tienen ganas de hacer cosas” y que, al mismo tiempo, impulsan iniciativas en favor de la capital del Pla. La entidad, integrada en la vida social de Mollerussa, combina la vertiente cultural con la acción comunitaria y la reivindicación.

El 8-M en la comarca

En el conjunto del Pla d’Urgell, la conmemoración del 8-M dejó actos diversos en varios municipios. En el Palau d’Anglesola, la jornada incluyó teatro para sensibilizar y despertar conciencias, la lectura del manifiesto a cargo de los hereus y pubilles y una chocolatada organizada por la Associació de Dones.

En Linyola, el acto celebrado en la Sala 1 d’Octubre con motivo del 8-M combinó música y reivindicación, con interpretaciones de alumnas y profesoras de la Escola Municipal de Música, la lectura del manifiesto a cargo de la Associació Adoli y un refrigerio final.

Por su parte, en Torregrossa se llevó a cabo la lectura del manifiesto y una conversación en la Biblioteca Maria-Mercè Marçal con Carla Amenós i Vidal, donde se puso en valor su trayectoria emprendedora, su compromiso social y la sensibilidad de su proyecto Ubuntu Soul Design.