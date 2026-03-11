Los conejos minan los taludes sobre los que circula el AVE y provocan que sean inestables

La superpoblación de conejos que habita las estepas y la huerta de Lleida ha empezado a generar riesgos para la estabilidad de la plataforma sobre la que circula el AVE: las madrigueras que excavan en los taludes por los que discurren las vías provocan la inestabilidad de estos al minarlos, algo que ha obligado a Adif, la compañía pública encargada de las infraestructuras ferroviarias, a tomar medidas para evitar que eso acabe afectando a la seguridad de la circulación.

“Se están realizando trabajos de refuerzo del vallado en el ámbito de Lleida”, explicaron fuentes de Adif, que añadieron que “están previstas actuaciones similares en el entorno de Calatayud” (Zaragoza) y “en diferentes puntos cercanos a Brihuega” (Guadalajara) con una inversión conjunta de 2,5 millones de euros. Antes, Adif ejecutó trabajos de ese tipo en San Fernando de Henares (Madrid), donde instaló 2.100 metros de malla.

El refuerzo del vallado tiene como objetivo “dificultar la entrada de estos animales a las explanaciones ferroviarias, donde se ubican parte de las madrigueras”, y consiste en colocar una malla de 1,5 metros de longitud con forma de L: la parte corta, de 50 cm, queda cosida a la valla existente de manera que la hace más tupida y, por lo tanto, prácticamente imposible de atravesar por los conejos; y la larga, de un metro, se sitúa sobre el suelo, horizontal, y se ancla con piquetas.

Adif combina las medidas físicas con otras de eliminación y control poblacional de los conejos según evolucionan su población y las necesidades de conservación de la infraestructura. En 2025, esas actuaciones “se concentraron en el entorno de Brihuega y Calatayud” en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, anotaron.

Los taludes de las líneas ferroviarias, las autovías y las autopistas “están entre los lugares preferidos por los conejos para construir sus madrigueras al estar prohibido prácticar la caza allí”, explicó el ingeniero agrónomo Xavier Miarnau, experto en superpoblaciones. “Las galerías en los taludes pueden provocar problemas como hundimientos y desplomes en determinadas condiciones”, añade.

Ordeig anuncia refuerzos para incrementar la captura de conejos

Tras la denuncia de Ramon y Eudald Boleda, agricultores de Verdú que han arrancado un centenar de pistacheros muertos por los daños de los conejos, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció en X que “nuevos equipos trabajan para aumentar las capturas” y recordó que “sigue abierta la línea de más de 2 millones para protectores y equipos privados de control”.

Fuentes de Agricultura especificaron ayer que en el último año en la finca afectada de Verdú “se han hecho 31 actuaciones con 4.416 ejemplares capturados a través de medios propios del Govern, que incluyen una pick-up, y “en esta finca los cazadores abatieron 11.800 conejos, entre febrero y abril de 2025”.

Boleda, por su parte, lamentó que “desde abril del año pasado solo han actuado tres veces en el término de Verdú, la última el pasado lunes”. Según datos de Agricultura, la densidad ahora es de 14,46 conejos por km2, inferior a la de 2024. La consellería recuerda que en diciembre abrió líneas de ayudas para instalar medidas de protección contra la fauna cinegética en los cultivos, para adquirir amplificadores de luz para la caza nocturna y munición y para contratar servicios privados de control.