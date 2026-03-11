Una antigua discoteca de un pueblo de Lleida, reconvertida en local social: “los vecinos podrán desarrollar diferentes actividades”

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La concejalía de Urbanismo del ayuntamiento de Arbeca está trabajando en la reconversión de la Sala la Bola, que a principios de los años setenta acogió una discoteca. Erstaba en desuso desde hace una década y en un estado progresivo de degradación debido a humedades y goteras. Además, presentaba importantes barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida, por lo que se decidió convertirlo en un espacio para el pueblo donde organizar todo tipo de actividades. Según el alcalde, Francesc Roset, la intención es acondicionarlo, hacerlo accesible dotándolo de un ascensor y rehabilitar los lavabos.

Reconversion progresiva

En los primeros años de la década de los setenta la Societat Recreativa Centre gestionaba este espacio. Además de la discoteca, acogía el antiguo bar, que posteriormente se reconvirtió en el Casal de Gent Gran; una sala de cine, que finalmente acogió el consultorio médico, y la zona de la discoteca, con una pista al aire libre donde se construyó la sala polivalente.

“Este local se ha ido reconvirtiendo y ahora, gracias a una subvención del Programa de Impulso de Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) del ministerio de Transportes y Movilidad, que asciende a 173.886 euros, y la aportación municipal de 90.000 euros, se ha podido adecuar completamente este equipamiento que, en la actualidad, se está ultimando”, dijo el alcalde. También se ha renovado el sistema de climatización mediante aerotermia y aislado la sala para mejorar la eficiencia energética, además de colocar parquet en el suelo. “Arbeca gana así un espacio dentro del pueblo donde los vecinos podrán desarrollar diferentes tipos de actividades”, explicó el primer edil.

Proyectan una nueva biblioteca

Por otra parte, el ayuntamiento también impulsa la construcción de una nueva biblioteca para que el pueblo pueda disponer de un espacio digno, moderno y de mayores dimensiones. Con este fin se solicitó la implicación institucional para construir un nuevo equipamiento, explicó el alcalde. Ya se ha elaborado un proyecto básico gracias a las ayudas de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). La pasada semana, el alcalde se reunió con el jefe de servicio de Bibliotecas de la Genertalitat, Josep Vives, y la jefa de la Central de Bibliotecas de los servicios territoriales del Lleida, Nati Moncasí. El encuentro sirvió para hacer entrega de este proyecto para habilitar la biblioteca municipal en la Sala República.

El alcalde indicó que la nueva biblioteca estará dedicada a una mujer de la localidad, aunque todavía el nombre está por decidir. “Las bibliotecas desempeñan un papel fundamental en la sociedad actual, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado”, indicó Roset.