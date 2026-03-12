Gimenells deja la recogida de basura comarcal y la hará puerta a puerta en abril

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los vecinos de Gimenells i Pla de la Font tendrán un nuevo sistema de recogida de basura a partir del 14 de abril. El ayuntamiento abandona las islas de contenedores y pasará a hacerla puerta a puerta ya que considera que este es el mejor método para incrementar el reciclaje, reducir la fracción orgánica que entra en el vertedero de Montoliu y rebajar gastos. En un vídeo informativo dirigido a la población, el alcalde, Dante Pérez, asegura que comarcas próximas como la Llitera y el Baix Cinca ya lo han elegido, al igual que las EMD de Sucs y Raimat que la prevén implantar en 2027. Asegura que el modelo es el que lleva a cabo Alcarràs desde 2017 y evitará el turismo de basura que denuncian pueblos con contenedores. El ayuntamiento ya tomó esta decisión hace dos años y ha creído que es hora de ponerla en práctica. Según Pérez, en 2022 el gasto del servicio de recogida de basuras fue de 55.000 €, una cantidad que se ha duplicado y llegado a los 110.000 € en 2025. La tasa se modificó en 2023 cuando se subió un 14% “lo que demuestra que es un sistema deficitario que es preciso renovar, ya que tampoco se llega a los porcentajes de reciclaje que exige la UE del 60% en 2025”. El alcalde indicó que el consell no hace recogida en las torres y casas diseminadas del municipio, una situación que solventará el nuevo sistema municipal. Además, se reutilizará la materia orgánica para fabricar abono que se mezclará con los restos de poda. Para ello se comprará maquinaria específica. Pérez señaló que el nuevo sistema hará que paguen más los que más basura generan, en especial los grandes productores y recalcó que se procederá al pesado de todas las bolsas, aunque garantiza la privacidad de los usuarios. Se crearán áreas de emergencia a las que se podrá acceder previo pago. Además, considera que la recogida domiciliaria respeta la estética urbanística de la localidad con pocos pisos y de casas de planta baja.

La oposición, de Som Poble, cree que se trata de “una imposición” hecha “sin transparencia ni participación ciudadana”. Critica que se aplique tras 2 años sin ninguna información, mientras que ahora se explica a través de un vídeo, y tilda la decisión de “unilateral”; no se da respuesta a cómo se almacenarán los residuos, qué regimen tendrán los grandes productores, como se pesará y facturará y cuál será el coste para las familias, afirma.