Mollerussa reduce casi un 4% los delitos y eleva un 36% las detenciones

Mollerussa cerró 2025 con un descenso de los hechos delictivos y un aumento del 36% de las detenciones, al pasar de 179 a 244, según se puso de relieve en la Junta Local de Seguridad celebrada ayer. El alcalde, Marc Solsona, destacó que la ciudad registra unos 41 hechos delictivos por cada 1.000 habitantes, una cifra por debajo de la media catalana y de la región policial de Ponent. Solsona atribuyó esta evolución a la coordinación entre Mossos d’Esquadra, Policía Local y el resto de cuerpos de seguridad y emergencias. También señaló que en Mollerussa hay siete multirreincidentes identificados. En este sentido, el director de los servicios territoriales de Interior, Josep Ramon Ibarz, explicó que se mantiene un operativo conjunto contra la multirreincidencia, basado en identificaciones y presión policial. Sobre la nueva comisaría, que será la sede de la ABP Pla-Les Garrigues, Ibarz indicó que las obras han sufrido un pequeño retraso, aunque la previsión es inaugurarla el primer semestre del 2027. La ciudad prevé ampliar la plantilla de la Policía de 21 a 24 agentes.