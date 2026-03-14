Artesa prioriza obras para evitar aguas negras en bajos de Alentorn

Artesa de Segre ha dado luz verde al presupuesto para este ejercicio que asciende a 6,6 millones, de los cuales 2,4 millones están destinados a inversiones (un 36,4% del total). El alcalde, Francesc Puigpinós, destacó dos grandes líneas de inversión: para las obras más urgentes y las que se afrontarán con el plan de obras de la Generalitat. Entre las actuaciones más inminentes destacan mejoras en la red de agua y desagües del núcleo de Artesa, nueva pavimentación en la carretera de Montsonís, adaptar el pabellón a la normativa antincendios, que prevé una inversión de 100.000 euros o remodelar la Sala de Vetlles, con la creación de una sala anexa para ceremonias laicas. En cuanto a las actuaciones que se financiarán con las ayudas del Puosc destaca la nueva guardería municipal y las obras para poner fin al problema del hundimiento de la antigua carretera LP-9132 de Alentorn. Este colapso de la vía provoca filtraciones de aguas negras en las casas del centro de la localidad, ya que la red de alcantarillado está rota por varios tramos y las aguas residuales se filtran en algunas casas del centro. En alguna ocasión el consistorio ha tenido que bombear las aguas de los bajos. Esta actuación contempla una inversión de 480.000 euros, y ya cuentan con el proyecto de mejora.