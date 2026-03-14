Aumentan los créditos climáticos para mejorar la gestión forestal

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Guixers acogió ayer la jornada El sistema de crèdits climàtics forestals de Catalunya: La revolució, con 170 participantes. Su objetivo fue divulgar el sistema y alentar nuevas iniciativas. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, la inauguró y destacó que los proyectos financiados con créditos “ayudan en la gestión forestal y en el ciclo del agua”. Desde su aprobación en 2023 se han validado o están en ejecución 11 proyectos (dos en la Vall de Lord y uno en Rialb) y 8 en preparación. Son unidades a partir de ideas de gestión forestal con beneficios ambientales. Las empresas, públicas y privadas, o entidades pueden adquirirlos para pagar actuaciones y compensar su impacto. Cada crédito cuesta entre 3.500 y 4.000 euros y la compra mínima es de 50 créditos.