Confirmados cinco ataques de lobos a ganado en cuatro años

Ejemplares de lobo han desatado cinco ataques contra rebaños de ganado en el campo y explotaciones ganaderas en Lleida en los últimos cuatro años, según indican los datos oficiales recogidos por la conselleria de Territorio de la Generalitat.

El año pasado hubo dos episodios de ese tipo en la demarcación de Ponent, ambos localizados en el Pallars. Uno tuvo lugar en Castell de Mur y otro en Baix Pallars, con sendos saldos de, respectivamente, cuatro y tres ovejas muertas. Hubo diez ataques más en la comarca de Osona y otros dos en l’Alt Empordà, cinco en cada una con un balance total de 8 cabras y 29 ovejas muertas.

En los años anteriores se registró una correría de lobos en Conca de Dalt en 2023, con 8 ovejas muertas y cuatro heridas y una cabra fallecida; y otras dos en 2021 en Fígols i Alinyà y en Torre de Capdella con, respectivamente, dos cabras muertas y una oveja herida.

El número de cabezas de ganado fallecidas o lesionadas como consecuencia de ataques de lobo en la demarcación de Lleida arroja un saldo medio de 4,6 víctimas (3,6 mortales y una herida), superiores, en cualquier caso, a los que se derivan tanto de los perros domésticos como de los silvestres, que se sitúan, respectivamente, en 3,14 y en 2,5 animales afectados. En estos dos últimos casos, los datos oficiales no discriminan entre reses fallecidas y supervivientes.

La abundancia de animales que normalmente forman parte de la dieta de los grandes carnívoros, como conejos y ungulados (jabalíes, ciervos, corzos y gamos) es una de las causas básicas del bajo número de ataques a ganado en Lleida.