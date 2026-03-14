El antiguo horno comunal en La Torre de Fluvià en Cubells se transforma en una aula gastronómica

El antiguo horno comunal de La Torre de Fluvià, en Cubells, vuelve a situarse en el centro de la vida del pequeño pueblo gracias a nuevas iniciativas que combinan patrimonio y gastronomía tradicional. Durante generaciones, los vecinos elaboraban el pan en casa y lo cocían en este horno de leña comunitario. Cada familia tenía asignado un horario e incluso turnos para poder utilizar este equipamiento que formaba parte de la vida cotidiana del pueblo.

Este equipamiento habría sido originalmente el horno del castillo, igual que la iglesia de Sant Salvador, ambos fechados en el siglo XIII, aunque el alcalde de Cubells, Sebastià Boixadera, señaló que no se ha localizado documentación precisa que lo confirme.

Sí existe constancia, en cambio, de que en la década de 1920 el horno fue reformado para que los habitantes pudieran utilizarlo. Continuó funcionando incluso durante la Guerra Civil, hasta que dejó de emplearse en los años cincuenta.

El alcalde de Cubells, Sebastià Boixadera, ante el horno que acogerá los talleres gastronómicos. - ESMERALDA FARNELL

Tras 70 años en desuso, el ayuntamiento decidió recuperarlo en 2018 con una subvención del IEI. Un año después el horno se reestrenó con la celebración de la primera Festa del Pa. La intervención permitió arreglar el edificio, el tejado y la chimenea, además de recuperar la estructura del horno, abandonado durante muchos años, para hacerlo nuevamente operativo y visitable. Actualmente se abre a demanda de los vecinos.

Ahora, el consell de la Noguera quiere poner en valor la tradición de los panadons y las monas de Pasqua con talleres gastronómicos que recorrerán varios municipios de la Noguera. El ciclo, que contará con la colaboración del Gremi de Forners, finalizará en el horno de Cubells.