El departamento de Territorio anuncia un fondo de cinco millones de euros para rehabilitar viviendas en pueblos

El vicepresidente Agustí Jiménez, en un acto del proyecto ‘En el pueblo hay de todo’. - DIPUTACIÓN DE LÉRIDA

El departamento de Territorio anunció ayer para este año la convocatoria de un fondo de 5 millones de euros para fomentar la rehabilitación de viviendas vacías en los municipios rurales y contribuir a la repoblación. El programa, que forma parte del Pla 50.000, va dirigido a los 590 municipios rurales de Catalunya. A las ayudas podrán acogerse particulares, cooperativas sin ánimo de lucro y administraciones locales y entidades públicas.

El objetivo, remarcó ayer la consellera Sílvia Paneque en declaraciones a la ACN, es “movilizar” este parque de viviendas vacías para que estén disponibles “para las familias de municipios rurales”. El Govern prevé nuevas convocatorias en los próximos tres años y llegar a los 20 millones.

La convocatoria incluye tres programas: uno para propietarios que rehabiliten viviendas vacías para residencia habitual o para familiares hasta segundo grado; otro para viviendas cooperativas o viviendas vacías privadas destinadas a alquiler asequible y uno más para administraciones o entidades públicas que rehabiliten casas cedidas. La Diputación invierte otros 3,5 millones para rehabilitación.