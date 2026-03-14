Dibujar entre generaciones: Estudiantes de Balaguer y usuarios de residencias de gente mayor pintan monumentos y paisajes locales

La décima edición de la Fira dels Somnis de Balaguer por el cáncer infantil ya ha puesto en marcha una de sus actividades pedagógicas más destacadas: Somiem junts petits i grans, una iniciativa que fomenta el encuentro entre niños y personas mayores a través de proyectos creativos compartidos en diferentes municipios de Ponent.

La propuesta reúne a una treintena de centros educativos y a una docena de residencias de la tercera edad de la Noguera, Urgell, Pla d’Urgell y el Segrià. A través de estas relaciones intergeneracionales los participantes comparten conversaciones, recuerdos y trabajos artísticos que favorecen la convivencia, el aprendizaje mutuo y el intercambio de emociones.

La edición de este año incorpora además un componente artístico vinculado al patrimonio del territorio. La organización de la Fira dels Somnis, ha distribuido láminas en blanco y negro con imágenes de monumentos y paisajes, rincones emblemáticos para que cada participante las pinte y aporte su creatividad. Esta semana se ha llevado a cabo esta iniciativa en la residencia Sant Domènec de Balaguer.

Està previst visitar centres de Balaguer i Àger. - P. BALAGUER

Desde la organización de la Fira dels Somnis explicaron que estas láminas, más de cuarenta, conformarán una exposición colectiva, que se mostrará en el Passeig dels Pobles en el marco de la Fira, que se celebrará el 10 de mayo. Posteriormente, esta muestra será itinerante por los escaparates de los comercios de la capital de la Noguera y los colegios de Balaguer y la comarca. La exposición será un viaje por el patrimonio de Balaguer y la Noguera, visto a través de los ojos de los más pequeños y de los mayores. Las actividades de esta décima edición del certamen se iniciaron a principios de año y se irán celebrando hasta el día 10 de mayo con una carrera y caminata solidaria, la feria, talleres y exhibiciones.