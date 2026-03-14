La Diputación recorrerá un centenar de escuelas rurales para formar a jóvenes contra la despoblación

Combatir la despoblación desde la base y educar a las nuevas generaciones para que conozcan en profundidad un fenómeno que viene de lejos y que amenaza la superviviencia de numerosos pueblos en Lleida. La Diputación ha puesto sobre la mesa un proyecto que deben llevar a la práctica profesionales de la educación que tendrán que recorrer 101 escuelas rurales de todas las comarcas e impartir formación a favor de la repoblación entre alumnos de quinto y sexto de Primaria (de 10 a 12 años). Se trata de un concurso ahora en trámite que cuenta con un presupuesto de 95.000 euros (16.500 de IVA) y se desarrollará a partir del próximo curso (2026-2027) aunque si da frutos el objetivo es reeditarlo en los siguientes, según avanzó Agustí Jiménez, vicepresidente de la corporación provincial y responsable del área de Cooperación Municipal.

Jiménez detalló que la actividad pedagógica, bautizada como RuralForma-T, se desarrollará de manera presencial durante más de 20 sesiones, “prácticamente todo un curso” lectivo, de dos horas de duración cada una. Se trata de “sensibilizar y promover la repoblación rural mediante actividades pedagógicas” que incluirán el planteamiento de escenarios de despoblación, la utilización de material didáctico y el análisis de las consecuencias del abandono rural, por ejemplo, la ruina de numerosas viviendas cerradas. El proyecto pretende además dar herramientas a los docentes de las escuelas rurales, que forman parte de zonas de escolarización (ZER) para que continúen el trabajo pedagógico sobre repoblación más allá de las horas incluidas en este proyecto.

La base sobre la que se sustenta el programa formativo es la situación demográfica de las comarcas de Lleida, con un 52% de los municipios con menos de 500 habitantes y cuatro comarcas (Noguera, Segarra, Urgell y Garrigues) en riesgo de regresión, según los datos del informe Ruralitats presentado esta semana en la Diputación. El vicepresidente explicó que “estamos a la expectativa” por ver cómo funcionará el proyecto y “esperamos también analizar la reacción” de los jóvenes.

Juego interactivo

El programa del Reto Demográfico incluye también este año la creación de un juego de mesa educativo con la misma finalidad que el programa de las escuelas rurales, para combatir la despoblación, y que también ha salido a concurso, en este caso, por 26.547 euros. Se trata en ambos casos de proyectos derivados de la subvención de la secretaria general para el Reto Demográfico del Gobierno central. El juego de mesa estará destinado a los mismos centros de las ZER, según las cláusulas del concurso.