La Ràpita se queda sin visita médica semanal

Los vecinos del pueblo de La Ràpita, en Vallfogona de Balaguer, han mostrado su malestar tras haberse quedado sin la visita médica semanal en el consultorio local desde noviembre, un servicio que permitía atender consultas básicas sin necesidad de desplazarse al Centro de Atención Primaria (CAP) de Balaguer. Aseguran que la presencia del médico un día a la semana era importante para las personas mayores o con dificultades de movilidad. Después de varias peticiones al equipo de Atención Primaria de Balaguer, les comunicaron que la suspensión responde a la “falta generalizada” de profesionales médicos, un problema que afecta al conjunto del sistema sanitario rural. Aun así, los vecinos apuntaron que la medida genera inquietud. “Entendemos que se trate de una situación complicada, pero creemos que es importante garantizar la atención sanitaria en los pueblos pequeños”.

Para muchos vecinos, el consultorio representaba un servicio esencial de proximidad. Aunque la distancia hasta Balaguer es de tres kilómetros, recuerdan que el acceso a los servicios sanitarios no puede medirse únicamente por la distancia. “Para algunos, desplazarse puede parecer poco, pero no siempre es fácil o posible”, explicó Gerard Costa, vecino de La Ràpita. Lamentan que, ante la falta de profesionales, a menudo los primeros servicios que desaparecen son los de los pueblos pequeños. Consideran necesario garantizar la atención sanitaria en el mundo rural y estudiar fórmulas que permitan mantener visitas médicas periódicas en los consultorios locales o reforzar otras formas de atención de proximidad.

Explicaron que desde el CAP de Balaguer se les trasladó que la supresión de las visitas no se consideraba “definitiva”, aunque sí indefinida en el tiempo mientras persista el actual déficit de médicos de familia. El alcalde de Vallfogona, Xavier Castellana, confirmó que se ha solicitado tanto al departamento como al CAP un refuerzo de la plantilla médica. “La problemática no se reduce solo a Vallfogona y La Ràpita, ocurre en la mayoría de pueblos pequeños de Lleida, dijo. Por su parte, fuentes de Salud apuntaron que la decisión responde a una situación estructural de falta de profesionales y que se prioriza el área básica de Balaguer, a pocos kilómetros de La Ràpita y que garantiza la atención.