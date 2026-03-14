Lleida estrenará en verano el primer transporte sanitario con dron del Estado

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Lleida estrenará en verano el primer corredor de transporte sanitario con drones del Estado, un servicio pionero que llevará materiales, fármacos y muestras entre los hospitales de Lleida y Tremp más rápidamente y casi sin emisiones. El servicio se ampliará a Sort y Vielha para conectar mejor las comarcas de montaña con los servicios sanitarios.

A partir del próximo verano, las muestras biológicas, fármacos y materiales que se intercambian entre el Arnau de Vilanova y el hospital comarcal del Pallars de Tremp llegarán volando. Literalmente. Será gracias a la puesta en marcha del primer corredor de transporte sanitario con drones del Estado, un servicio impulsado por las consellerias de Presidencia y de Salud de la Generalitat que acortará los 100 kilómetros que separan a ambos centros hospitalarios en un trayecto de 40-45 minutos, media hora más rápido que cuando el transporte es por carretera. Este sistema también esquiva la degradación de las muestras en un 50%, ya que “se evita el traqueteo de las carreteras” y se reduce la destrucción de los glóbulos rojos, afirmó ayer en Tremp la consellera de Salud, Olga Pané. Los drones, además “reducen las emisiones en un 98%”, añadió.

Sin embargo, la intención de la conselleria es “integrarlo todo para que haya conectividad entre drones y el transporte por carretera” para que la logística sanitaria sea “efectiva y puntual” y “en dos direcciones”: de los consultorios locales o los centros de atención primaria hacia los hospitales y a la inversa.

Por su parte, el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital del Govern, Albert Tort, explicó que el de Lleida-Tremp es “uno de los primeros corredores de este tipo en entornes rurales”, y “cuando añadamos Sort y Vielha constituiremos una red de ida y vuelta que podrá operar con diferentes planes de vuelo y también a demanda en casos de urgencia”. Sus vuelos, además, se mantendrán incluso con mal tiempo.

Tort consideró que la puesta en marcha de estos drones suponen “una revolución”, y añadió que “en fases posteriores podremos saber más rápidamente qué urgencia priorizar” y cómo transportarla gracias a la inteligencia artificial.

“Los drones llegarán antes que el personal sanitario y salvarán vidas”

La directora de los hospitales del Alt Pirineu, Palmira Borràs, se mostró muy satisfecha con la puesta en marcha del corredor sanitario aéreo entre Tremp y Lleida, y afirmó que “es un avance muy significativo” a nivel logístico, ya que el transporte sanitario también puede verse afectado por las inclemencias meteorológicas.No obstante, Borràs subrayó la importancia de este servicio “en actuaciones de urgencia y emergencia, ya que cuando se trabaje en zonas de muy difícil acceso, los drones permitirán que, antes de que llegue el personal sanitario, haya un primer nivel de apoyo que podrá salvar vidas”.Borràs explicó también que los drones darán apoyo en el ámbito asistencial. “En un entorno como el Pirineo, con gran dispersión territorial y población muy envejecida, esta tecnología puede ayudar a personas con dependencia” para recibir más rápidamente “dispositivos de telemedicina para atenderlos en situaciones de crisis o inestabilidad”.Según la consellera de Salud, Olga Pané, este es uno de los grandes objetivos del programa, ya que “mejora mucho la conectividad con el ámbito rural, donde tenemos centros y consultorios muy pequeños con dificultades de transporte”. Los drones, según Pané, “solventan este problema”, y permiten conseguir “que el servicio sea más equitativo, lo que siempre es importante” opinó la titular de Salud.