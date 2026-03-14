Los vecinos de Soses votarán si quieren una pista deportiva del 20 al 26 de abril

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Soses votará del 20 al 26 de abril si quiere o no que se construya la pista polideportiva cubierta que propone el equipo de gobierno, de ERC, en minoría con 4 de los 9 concejales. La consulta está abierta a todos los empadronados mayores de 16 años y podrán hacerlo mediante una aplicación informática que se publicará en breve o de forma presencial en el consistorio. “La pregunta será sencilla para que no dé lugar a equívocos”, explicó la alcaldesa de la localidad, la republicana Sandra Marco. Se preguntará si se quiere el pabellón deportivo o no. Cabe recordar que los dos ediles del PSC, que hasta octubre del año pasado gobernaban en coalición con Esquerra, dejaron el gobierno municipal por desavenencias sobre dicho proyecto al considerar que se había disparado el presupuesto. La propuesta de los partidos en la oposición (PSC y Junts), con mayoría, es que se reforme la pista de baile ya existente. La alcaldesa convocó ayer una asamblea informativa.