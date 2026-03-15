El Cor de l’Oest: siete municipios se alían para promocionar su patrimonio y forma de vida

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Siete municipios del entorno del Castell del Remei presentaron ayer el proyecto El Cor de l’Oest, una marca turística conjunta para poner en valor el patrimonio, el paisaje, la cultura y las actividades del territorio. La iniciativa, enmarcada en un proyecto de activación turística impulsado por el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, agrupa municipios de tres comarcas: la Noguera (Bellcaire, Bellmunt y Penelles), el Pla d’Urgell (Ivars d’Urgell y Linyola) y l’Urgell (Castellserà y la Fuliola). La presentación tuvo lugar en el Castell del Remei, espacio que los impulsores del proyecto consideran su centro neurálgico. El alcalde de Penelles, Eloi Bergós, remarcó que el objetivo es ir más allá de la promoción individual de cada pueblo y construir “una historia conjunta” que permita identificar este ámbito como un espacio con personalidad propia. Una de las primeras acciones vinculadas al proyecto será la apertura de un espacio inmersivo en Penelles, ubicado en la Església Vella, que actuará como puerta de entrada al conjunto del territorio. El alcalde de Castellserà, Marcel Pujol, aseguró que el proyecto debe servir para que los municipios “se ayuden unos a otros para promocionarse”. La de Bellmunt, Cristina Teixidó, lo calificó como una “gran oportunidad para tener más visibilidad en el territorio”; el de Linyola, Xavier Alís, remarcó que permitirá consolidar el comercio local, la restauración y nuevas iniciativas turísticas, mientras que el de Ivars, Joan Carles Sánchez, invitó a descubrir un territorio “que late con calma, autenticidad y orgullo”. También participó al acto el alcalde de la Fuliola, Jaume Ferrer y la teniente de alcalde de Bellcaire, Ramona Balagué. La velada incluyó música de David Pradas y poesía de Núria Miret.

Catedral del Pla y murales a Penelles

Los siete pueblos configuran un gran mosaico turístico: Penelles sobresale por sus murales; Bellcaire, por su molino de aceite; Bellmunt, por su campanario-mirador; Castellserà, con la Casa dels Àngels; la Fuliola y su vilaclosa; Ivars, por la Enciclopèdia Mural y el estanque, y Linyola con la llamada Catedral del Pla.