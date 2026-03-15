El Urgell, comarca de hornos de pan con la inauguración de tres nuevos establecimientos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Urgell vivió ayer una jornada de buenas noticias con la inauguración de tres hornos de pan en Castellserà, Ciutadilla y Agramunt, que reavivan la tradición panadera y suman dinamismo a la comarca.

En Castellserà, reabrió sus puertas el horno de pan después de tres años cerrado, gracias a la iniciativa de dos emprendedoras de Tàrrega, Vero y Lorena. El alcalde, Marcel Pujol, destacó la importancia de recuperar un servicio básico para el municipio: “Estamos muy contentos de volver a tener un horno y todo lo que representa una pastelería para el pueblo. Habíamos tenido siempre dos y ahora recuperamos un servicio muy necesario, además con unas instalaciones fantásticas con horno de leña”. Vero y Loreno reconocieron que no ha sido fácil ya que “llevamos más de un año en el proyecto pero al final lo hemos conseguido y estamos muy ilusionadas”.

En Ciutadilla, el nuevo obrador se ha instalado en el antiguo molino harinero del pueblo, un espacio municipal rehabilitado. El alcalde, Òscar Martínez, subrayó que el proyecto “suma esfuerzos para dinamizar el patrimonio, darle uso sin desvincularlo de su historia, y al mismo tiempo generar actividad económica y servicio al territorio”. Después de más de ocho años sin panaderos locales –dependiendo de profesionales de fuera que también acabaron cerrando–, el municipio recupera así un elemento esencial de la vida comunitaria. El nuevo horno de Ciutadilla lo gestiona Pont de Sucre, la propuesta ganadora de entre seis candidaturas presentadas. Detrás del proyecto están Adrià y Lydia, jóvenes pasteleros procedentes de Lleida donde cerraron su anterior negocio por problemas con el antiguo dueño y los vecinos. Ahora, inician una nueva etapa con ilusión. Ahora se han instalado a Ciutadilla fomentando también el repoblamiento.

A su vez, en Agramunt se celebró la apertura del Forn Pa d’Abans, la cuarta pastelería de la marca tras las de La Fuliola, Cervera y Linyola. Este nuevo espacio cuenta con una zona de degustación más amplia que las anteriores, pensada para ofrecer una experiencia completa. “Seguimos con el mismo concepto de siempre: productos elaborados en nuestro obrador de La Fuliola, con fermentaciones largas y harinas ecológicas de productores locales”, explicaron sus propietarios, Pierre y Remi. “Todo lo que ofrecemos es de máxima calidad y elaborado por nosotros”, apuntaron.

Las tres iniciativas apuestan por la economía de proximidad. En un momento en que muchos pueblos luchan contra el cierre de servicios básicos, estos nuevos hornos son ejemplos de revitalización local. El Urgell, así, refuerza su tejido económico y social, recupera oficios tradicionales y ofrece a sus vecinos nuevos espacios de convivencia.