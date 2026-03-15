Llach cierra mandato con un plenario en Tàrrega

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) celebró ayer el último plenario del secretariado nacional del mandato de su actual presidente, Lluís Llach, en la biblioteca Germanes Güell de Tàrrega. Llach aseguró que “el independentismo está fuerte, aunque los mecanismos institucionales no saben vehicular esta fuerza, ya sea por renuncias o por divisiones”. La entidad independentista se encuentra en el inicio del proceso electoral para escoger una nueva dirección. Las candidaturas tendrán que obtener los avales hasta el próximo 19 de marzo y las votaciones tendrán lugar entre el 14 y el 18 de abril. Asimismo, el próximo sábado habrá la asamblea general ordinaria de la ANC Tàrrega, en la que podrán participar con derecho a voto, todas las personas que estén inscritas en la base de datos de la territorial.