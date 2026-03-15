Los Mossos localizan 112 artefactos explosivos el último año en Lleida

Los especialistas en localización y desactivación de explosivos de los Mossos d'Esquadra, conocidos como Unidad Tedax-NRBQ, interceptaron el año pasado un total de 112 artefactos en las comarcas leridanas, según los datos públicos de la Policía catalana. En toda Catalunya fueron 451. Justo el próximo julio se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil y a pesar de que han pasado nueve décadas, se sigue localizando material bélico de la contienda. Por tipo de artefactos, se localizaron e intervinieron 64 proyectiles de artillería ( de 65 mm, 75 mm, 105 mm o 155 mm); 25 granadas de mano; 20 granadas de mortero y tres espoletas. Cerca del 60% de los explosivos fueron localizados en las comarcas de la Noguera, el Segrià y Les Garrigues.

Desde 2012, esta unidad especializada los Mossos ha intervenido un total de 1.519 artefactos explosivos, la mayoría de la Guerra Civil, en las comarcas leridanas. Los agentes insisten en que la mayoría es material bélico que sigue teniendo una carga explosiva potente, por lo que instan a que, en caso de hallar algún tipo de explosivo, no se toque y se llame inmediatamente al 112 para que puedan activar a los Tedax. Se suelen localizar por la ciudadanía durante excursiones y cuando se llevan a cabo movimientos de tierra, obras en viviendas o locales, también en la vía pública, así como durante la búsqueda de setas. Hace solo unos días, operarios localizaron un proyectil de la Guerra Civil mientras trabajaban en obras en las tuberías de riego del canal Segarra-Garrigues, en L’Albagés. Los trabajadores llamaron al 112 y efectivos de los Tedax de los Mossos se desplazaron hasta el lugar del hallazgo.

Los agentes retiraron con seguridad el artefacto, que resultó ser un proyectil de artillería de 105 milímetros, en buen estado y con la carga activa. Posteriormente, los artificieros lo trasladaron a un lugar seguro para destruirlo.