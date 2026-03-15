Pistoletazo de salida de la temporada de rafting con las primeras bajadas por el Noguera Pallaresa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Llavorsí ha inaugurado este domingo la temporada de rafting en el Pallars Sobirà, con el primer descenso de barcas por el Noguera Pallaresa. A pesar del mal tiempo, marcado por el fuerte viento y la caída de algunos copos de nieve, una decena de turistas divididos en dos barcas han hecho la bajada por el río. Cabe decir que algunas reservas se han cancelado por la ventolera.

A los participantes se les ha proporcionado una chaqueta adicional, además de la que normalmente se porta con el neopreno y el chaleco salvavidas por la sensación de frío. Sin embargo, la temperatura del agua ha oscilado entre los 7 y los 8 grados.

El inicio de la temporada coincide con la entrada en vigor del convenio con Endesa para garantizar un caudal adecuado al río y que se alargará hasta el 15 de octubre. El presidente de la Asociación de Empresas de Deportes de Aventura, Flòrido Dolcet, ha apuntado que las empresas "ahora empiezan en ralentí porque el gran grosor de la plantilla trabaja en las pistas de esquí".

De esta manera, a medida que avancen las semanas estos trabajadores se irán incorporando gradualmente a los negocios de turismo de aventura. Uno de los que ya se ha incorporado es Albert Gironés, quien ha dicho que este año "habrá agua de sobra" y será una gran temporada para disfrutar de esta actividad.

Aunque la campaña ha empezado de manera oficial con el inicio del convenio con Endesa, esta semana ya se han hecho los tradicionales descensos con escolares a cargo de la empresa Roc Roi. Precisamente, de este negocio también son las dos reservas de turistas que este domingo han inaugurado la temporada.

Un grupo de amigos de Sabadell han sido los primeros que han bajado río abajo para celebrar el cumpleaños de Judit. "Una idea muy buena para hacer un día de nieve", ha ironizado Pablo. Por su parte, Aina ha explicado que es la primera vez que practicará este deporte y, aparte del frío, espera "mucha aventura y diversión".