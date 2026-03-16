Los turistas en el aeropuerto de Alguaire caen de 26.367 a 1.581

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En 2012 aterrizaron en el aeropuerto de Lleida-Alguaire 26.367 turistas (esquiadores) del Reino Unido y la cifra se mantuvo sobre los 20.000 hasta la pandemia. En 2022 se reemprendieron los vuelos de turistas y ese año llegaron 1.700, mientras que en el actual ejercicio por el momento han aterrizado 1.581, procedentes de Polonia y de Suecia, como el vuelo que llegó ayer, cuyos ocupantes se desplazaron después a Andorra para esquiar.

Según informó ayer 3Cat, los motivos del descenso son que a los turoperadores no les salen a cuenta estas operaciones y que hacen rotación entre los aeropuertos que dan acceso al Pirineo, como los de Lleida o Toulouse.

No obstante, el director del aeropuerto, Rocard Gómez, destaca que en los últimos años han apostado por otros sectores, como el mantenimiento o desballestamiento de aviones, la industria aeroespacial o de drones y, sobre todo, la formación de pilotos. “No tener una actividad comercial elevada es un punto fuerte para potenciar otras”, afirma.