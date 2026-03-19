El parcheo urgente en la A-2 se extiende más allá de la Segarra y finalizará hoy

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Las obras de parcheo de urgencia en la autovía A-2 finalizarán hoy, tras una semana en que los trabajos se han extendido más allá de la Segarra, donde se iniciaron, y han abarcado varios tramos entre Bell-lloc d’Urgell y Cervera. Esta intervención ha afectado a cerca de 30 kilómetros en el Pla d’Urgell, el Urgell y la Segarra, en ambos sentidos de la marcha, y ha provocado colas kilométricas durante varios días.

Esta actuación se enmarca en los trabajos de urgencia, con un presupuesto de 3,99 millones de euros, que ejecutó el Ministerio de Transportes a raíz del episodio de intensas lluvias de hace un mes que causó pinchazos en una treintena de vehículos entre Cervera y Ribera d’Ondara.

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, explicó ayer, durante una visita a las obras en Vilagrassa, que se trata de “puntos donde habíamos detectado que requerían una mejora del firme”, por lo que se ha aprovechado el contrato de emergencia, que también incluía operaciones similares en la LL-11 y en la N-260.

Por otra parte, se prevé que la reforma integral de los 8 kilómetros de la A-2 entre Cervera y el límite provincial pueda iniciarse “entre finales de abril y principios de mayo”, aseguró Crespín. El proyecto se licitó en septiembre del año pasado y la mesa de adjudicación ya ha seleccionado la oferta de 12,3 millones de euros presentada por una unión temporal de empresas (UTE) formada por Sorigué, Arnó y Romero Polo. Los trabajos sustituirán todo el pavimento, incluyendo enlaces y puentes.