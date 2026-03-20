La Generalitat reivindica la soberanía alimentaria frente a la presión exterior

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La inauguración de la 153 Fira de Sant Josep de Mollerussa estuvo marcada ayer por la defensa del sector agrario como eje estratégico del país. El conseller Jaume Duch vinculó la soberanía alimentaria a la protección de la agricultura propia, reclamó una PAC más adaptada al territorio y pidió reciprocidad en acuerdos comerciales como Mercosur

La soberanía alimentaria centró ayer la inauguración de la 153 Fira de Sant Josep de Mollerussa. El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, presidió el acto y defendió la necesidad de reforzar la capacidad de producir alimentos desde el propio territorio en un contexto internacional incierto y remarcó que “es fundamental que seamos capaces de tener nuestra propia soberanía y también soberanía alimentaria”, un objetivo que, dijo, “pasa por defender nuestra agricultura”. Duch situó además Sant Josep como uno de los grandes referentes del sector agroindustrial del sur de Europa y como un escaparate clave para tomar el pulso al campo catalán. Recordó el peso del agroalimentario en la economía catalana y subrayó que representa alrededor del 19% del PIB industrial y genera más de 175.000 puestos de trabajo, por lo que defendió que “no es un sector más, es uno de los motores del país”.

El conseller Duch también reclamó una Política Agraria Común más ambiciosa y útil para la realidad del territorio, “adaptada a la realidad de nuestros agricultores y ganaderos”, capaz de garantizar rentas dignas, apoyar la modernización, mejorar la gestión del agua y la energía y afrontar la transición climática. Reivindicó además una mayor adaptación de las grandes políticas europeas a las necesidades de cada territorio, reforzar la investigación aplicada y avanzar en la simplificación administrativa para aliviar la carga burocrática que soportan las explotaciones. En la misma línea, advirtió que Catalunya defenderá la reciprocidad en los acuerdos comerciales para evitar perjuicios al sector agrario, con “cláusulas espejo”, controles en origen y en frontera y mecanismos de salvaguarda ágiles. Insistió en que acuerdos como Mercosur deben ser “equilibrados” y dar “las mismas oportunidades, pero también las mismas obligaciones a las dos partes”.

El conseller finalizó con un mensaje de apoyo al sector, al reconocer que los agricultores sienten que “se les exige mucho y se les escucha poco”. Así, aseguró que “el futuro del campo debe decidirse hablando con quien lo trabaja cada día”.