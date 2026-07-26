Un fuego corta varias horas un carril de la A-2 entre Lleida y Alcoletge

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Un incendio de vegetación en los márgenes de la autovía A-2 obligó ayer a cortar varias horas un carril entre Lleida y Alcoletge. El fuego se declaró a las 13.32 horas, acudieron dos dotaciones de los Bomberos y calcinó una superficie de unas 1,5 hectáreas. El carril estuvo cortado hasta pasadas las 18.00 horas. Por otra parte, a primera hora de la tarde de ayer ardieron una docena de palets en una finca de la partida Plana del Bisbe, en L'Horta. Los Bomberos fueron alertados a las 14.59 horas y hasta el lugar acudieron dos dotaciones.