Muere un excursionista en Ordesa por un desprendimiento

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Nueva tragedia en el Pirineo aragonés. Un senderista de 63 años de Guipúzcoa falleció ayer en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido al precipitarse por una ladera tras ser alcanzado por un desprendimiento de piedras. Los servicios de emergencias fueron alertados a las 11.15 horas, cuando un grupo de tres senderistas hacía una ruta por la Senda de los Cazadores y les sorprendió el desprendimiento. Es el segundo accidente mortal de este fin de semana en el Pirineo aragonés tras localizar el sábado el cuerpo sin vida de un montañero también de 63 años de Burgos. Fue localizado en el pico Estatas, en Benasque. No se tenía noticias suyas desde el martes. Por otra parte, un excursionista de Lleida de 39 años fue rescatado el sábado en el Pico Portalet, en Sallent de Gállego, al verse acorralado por perros pastores.