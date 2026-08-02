ERC critica que la dirección del Museo de Cervera se elija por libre designación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Esquerra Republicana (ERC) a la Concejalía de Cervera ha criticado la decisión del gobierno municipal –formado por PSC y Junts- de cambiar la fórmula para cubrir la plaza de la dirección del Museo Comarcal de Cervera, pasando de un concurso público a una libre designación.

Los republicanos han alertado a través de un comunicado que esta medida “abre la puerta al amiguismo” y la calificaron de “poco transparente, poco equitativa y poco ética”. En el pleno del ayuntamiento celebrado el jueves pasado, el alcalde de Cervera, Jan Pomés (PSC), defendió que “la convocatoria pública se mantiene, con libre concurrencia, pero que el procedimiento se modifica para poder elegir a la persona según un proyecto que se pueda sacar adelante al frente del Museo”. Pomés argumentó que, en sitios de dirección, la ley justifica la libre designación de las plazas.

En su explicación, el alcalde adelantó que el actual gobierno quiere hacer una apuesta para “potenciar el apartado arqueológico” del equipamiento. Según el primer edil de Cervera, “este cambio –la libre designación– ayudará a enriquecer el mismo Museo y a agilizar muchas cosas”.