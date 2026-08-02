Heridos en accidentes en Ribera d'Urgellet y Albesa

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Un motorista de 29 años resultó herido grave ayer tarde al chocar contra un coche entre Ribera d'Urgellet y la Seu de Urgell, a la altura del puente de Arfa. Ocurrió a las 16.31 horas, quedó inconsciente y fue evacuado al hospital de la capital del Alt Urgell. Otro motorista resultó herido en otra colisión a l'N-260 en Ribera d'Urgellet. Por otra parte, un coche se estampó contra una pared ayer tarde al interior del Albesa, en la calle de la Cruz. Acudieron cuatro dotaciones de los Bomberos, que rescataron a la conductora que había quedado atrapada. La sacaron por el maletero y la evacuaron al hospital Arnau de Vilanova. En Tàrrega, un turismo salió de la vía en una rotonda de la avenida Catalunya.

Los Bomberos hacen tres rescates de montaña

Los GRAE de los Bomberos de la Generalitat hizo ayer tres rescates en el Pirineo leridano. En la Torre de Capdella, a las 12.42 horas, socorrieron a un hombre que se cayó y sufrió lesiones en el rostro. En Josa i Tuixén atendieron a una persona que había tenido un golpe de calor (15.03 horas). Posteriormente, a las 17.01 horas, acudieron a Fígols i Alinyà para auxiliar a un barranquista de 26 años que se indispuso a causa de las altas temperaturas.