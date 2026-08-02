La Seu de Urgell digitaliza la detección de desperfectos en sus calles

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El ayuntamiento de la Seu de Urgell ha adjudicado en la empresa Sotavia Technologies el servicio de detección automática de desperfectos en las calzadas del municipio por 12.000 euros. El sistema utilizará un dispositivo instalado en un vehículo que recorrerá las calles captando imágenes tridimensionales para localizar, clasificar y geolocalizar hoyos y grietas. La iniciativa permitirá al ayuntamiento planificar con más precisión las actuaciones de mantenimiento, priorizando las reparaciones en los pasos de peatones para mejorar la seguridad vial.