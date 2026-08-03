Culmina la mejora de la carretera de Nalec

Vista actual de la carretera con el nuevo asfalto, que se puso la semana pasada. - LAIA PEDRÓS

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La carretera LV-2341, que conecta Nalec con la C-14, reabrirá al tráfico en los próximos días tras permanecer cerrada más de nueve meses por trabajos de acondicionamiento. La actuación responde a “una reclamación histórica” del municipio y permitirá mejorar sustancialmente la seguridad y la fluidez del tráfico. Las obras, que se han extendido a lo largo de un tramo de 1,023 kilómetros, han permitido ampliar la plataforma de la calzada desde los 4 o 4,5 metros originales hasta los 6 metros de anchura. Asimismo, los trabajos han incluido la renovación completa del firme, la rectificación de los trazados más peligrosos y la adecuación de las obras de drenaje.

La alcaldesa, Susi Sansó, destacó que la actuación “mejorará la visibilidad y reducirá los riesgos tanto para peatones como para ciclistas, facilitando además el acceso de los servicios de emergencia al pueblo”. Sansó expresó su agradecimiento a la Diputación de Lleida (titular de la vía) por su implicación en un proyecto ampliamente demandado por los vecinos.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Romà Infraestructures i Serveis SAU por 680.923 euros, a los que hay que añadir más de 15.600 euros destinados a expropiaciones.

Durante estos meses, el tráfico se ha desviado provisionalmente a través de un camino desde la carretera L-201 cuyo acceso también se ha acondicionado.