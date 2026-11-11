Cortes de carreteras en Lleida por la huelga y manifestación unitaria

La movilidad en Lleida se verá hoy fuertemente afectada debido a la jornada de huelga general convocada por los sindicatos para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, reclamar el aumento de los salarios y pedir la intervención del mercado inmobiliario, que tiene lugar a tan solo dos días de que arranque la campaña electoral; y es la primera que se celebra desde 2012.

El paro comenzó ya ayer a las 22.00 horas para aquellos que iniciaban turnos de noche en las empresas, pero no ha sido hasta las 4.30 horas de hoy cuando los piquetes tenían previsto iniciar los cortes en diversos puntos de Lleida Los mismos podrán alargarse hasta las 10.30 horas. Los piquetes informativos en la capital del Segrià estarán instalados en las entradas de los polígonos del Segre y el Camí dels Frares (calle Llorenç Agustí Claveria y a rotonda de la C-13 con la N-240 ), la carretera C-13 a la altura de la empresa Asysum, la carretera LL-11 a la altura de Avidel, la rotonda de los Instituts y la plaza de España. A partir de las 10.00 horas los cortes se trasladarán al centro de la ciudad, donde se cortará el cruce de la avenida Príncep de Viana con la plaza Ramon Berenguer IV, frente a la estación de Renfe y de autobuses. Los sindicatos y los Comitè de Vaga también tienen previstos cortes y la actuación de piquetes en los accesos a los polígonos en Mollerussa y Tàrrega, lo que podría provocar cortes puntuales en la autovía A-2.

El acto central de la jornada tendrá lugar a las 17.30 horas, cuando está convocada una manifestación unitaria, que arranca en la plaza de Ricard Viñes y que está previsto que recorra el centro de Lleida para finalizar en la plaza Sant Joan.

Durante el día hay convocados eventos también en otras zonas de la demarcación. En Tàrrega, el Comitè de Vaga ha organizado a las 10.00 horas un desayuno popular en el Pati. A las 11.00 horas se lleva a cabo una manifestación que arranca en la plaza del Carme y que termina en la plaza Major. La movilización sigue a las 13.00 horas con una comida popular en La Soll antes de desplazarse hacia Lleida para asistir a la marcha unitaria. Los ayuntamientos han decretado servicios mínimos (ver desgloses).