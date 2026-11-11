Directo | Levantan la mayoría de cortes en Lleida y en la capital los piquetes recorren el Eix Comercial: sigue la última hora de la huelga general

Barricades a la rotonda del cementiri de Lleida.Roger Segura / ACN

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La movilidad en Lleida se ve afectada este miércoles desde primera hora de la mañana a causa de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, reclamar el aumento de los salarios y pedir la intervención del mercado inmobiliario, que tiene lugar a tan sólo dos días que arranque la campaña electoral; y es la primera que se celebra desde 2012.

El paro empezó ya ayer a las 22.00 horas para aquellos que iniciaban turnos de noche en las empresas, pero no ha sido hasta las 4.30 horas de hoy cuando los piquetes han iniciado los cortes en varios puntos de Lleida. Se podrán alargar hasta las 10.30 horas.

13:11 El vídeo viral de una excavadora retirando una barricada en Guissona no es de la huelga general 13:11 11/11/2026 13:11 11/11/2026 El incidente en el exterior de una empresa de Guissona que se ha hecho viral en las redes, con momentos de tensión cuando una máquina excavadora retira una barricada montada para evitar el paso de camiones, se produjo ayer durante la segunda jornada de paro en las industrias cárnicas, y no este miércoles de huelga general, como se está difundiendo desde algunas cuentas en las redes sociales.



El vídeo fue compartido ayer por CCOO en Cataluya. El sindicato denunció que el operador de la máquina intentó sacar por la fuerza a uno de los integrantes del piquete en el exterior de una empresa de Guissona, "poniendo en riesgo la seguridad de las personas". El vídeo viral d'una excavadora retirant una barricada a Guissona | CCOO Catalunya

12:29 Actualización del estado del tráfico por la huelga general 12:30 11/11/2026 12:30 11/11/2026 Según el Servei Català de Trànsit, todavía hay circulación intensa en la C-13 en Lleida; corte en la C-13 entre Tremp y Talarn; corte en la N-230 en el Pont de Suert y corte en la N-260 en Sort.



En Lleida ciudad, según la Paeria, se mantienen restricciones en la rotonda del cementerio en la Ll-11, en la rotonda de la C-13 con la avenida Industria, en la calle Príncep de Viana delante de la estación y hay afectaciones puntuales en el puente de Pardinyes.



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12:18 Seguimiento de la huelga general 11-N: CCOO lo cifra en un 84% y Pimec lo sitúa en un 8,9% 12:18 11/11/2026 12:18 11/11/2026 La huelga general del 11-N en Catalunya ha tenido un seguimiento del 84% según CCOO, mientras que Pimec lo limita a un 8,9% durante la mañana de este miércoles. Las dos cifras, difundidas por el sindicato y la patronal con metodologías diferentes, dibujan dos balances muy distantes de la jornada. Economia Seguimiento de la huelga general 11-N: CCOO lo cifra en un 84% y Pimec lo sitúa en un 8,9% Segre

11:44 Centenares de personas se manifiestan en Tàrrega por la vivienda asequible y la subida de salarios

11:44 11/11/2026 11:44 11/11/2026 Centenares de personas recorren las calles de Tàrrega, desde la plaza del Carme hasta la plaza Major, para reclamar alquileres más bajos y mejores sueldos.

Comarcas Centenares de personas se manifiestan en Tàrrega por la vivienda asequible y la subida de salarios Laia Pedrós

11:39 La huelga vacía las aulas en los centros educativos de Lleida 11:39 11/11/2026 11:39 11/11/2026 Los centros educativos de Lleida han informado que la huelga general está teniendo "mucho seguimiento" por parte de los alumnos, con solo un 15% de asistencia. En cuanto a los profesores, la mayoría ha asistido a sus centros. Lleida La huelga vacía las aulas en los centros educativos de Lleida ELENA MONTAÑÉS

11:27 Cortes de tráfico todavía activos 11:28 11/11/2026 11:28 11/11/2026 La red vial leridana registra todavía varios cortes por las protestas de la huelga general. Según Trànsit, está cortada la salida 467 de la A-2 en Alcoletge, en el enlace con la C-13; la C-13 en Lleida; la Ll-12 en Albatàrrec; la N-240 en Torregrossa y la N-260 en Sort.



En Lleida ciudad se han levantado las restricciones y los piquetes se concentran ahora en el Eix Comercial

11:20 Los piquetes de Lleida, en el Eix Comercial 11:20 11/11/2026 11:20 11/11/2026 Algunos comercios del Eix Comercial de Lleida cierran las rejas de sus negocios ante la llegada de los piquetes de la Huelga General. Informa Marc Carbonell.

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11:08 Los piquetes levantan el corte de la LL-11 en Lleida después de encender las barricadas de la rotonda del cementerio 11:08 11/11/2026 11:08 11/11/2026 Los piquetes de la huelga general han levantado hacia las 10.15 horas el corte de la LL-11 en la rotonda del cementerio de Lleida, después de mantener bloqueados los accesos desde primera hora de la mañana. Antes de marcharse, el centenar de manifestantes que había concentrados, diversos de los cuales miembros de la CGT y la CNT, y muchos de ellos encapuchados, han prendido fuego a las barricadas que habían construido con cantos rodados de madera, contenedores, conos y otros materiales. Las llamas han generado grandes columnas de humo. Economia Los piquetes levantan el corte de la LL-11 en Lleida después de encender las barricadas de la rotonda del cementerio ACN

10:51 Barricada en llamas en uno de los accesos al polígono El Segre de Lleida 10:52 11/11/2026 10:52 11/11/2026 Es mantenen talls en diverses vies de Lleida i al polígon industrial de la capital (a les imatges). Entre les 10.00 i les 12.00 h està previst el tall de trànsit al carrer Príncep de Viana Vídeo: Amado Forrolla Més informació: https://t.co/JsNbD0Q7mE https://t.co/ECi5B3ejEO — SEGRE (@SEGREcom) November 11, 2026

10:43 Declaraciones de UGT y CCOO 10:43 11/11/2026 10:43 11/11/2026 Declaraciones de Joana Mor, Secretaria General de UGT Terres de Lleida, y Cristina Pena, Secretaria de Organización de CCOO Terres de Lleida, sobre la jornada de huelga de este miércoles. Por Julen Andrés, de Lleida TV.

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10:29 Corte de tráfico en la calle Príncep de Viana de Lleida y piquetes por el Eix Comercial 10:30 11/11/2026 10:30 11/11/2026 Entre las 10.00 y las 12.00 h está previsto el corte| de tráfico en la calle Príncep de Viana delante de la estación y los piquetes recurrirán el Eje Comercial.

10:27 Se mantienen cortes en varias vías de Lleida y en el polígono industrial de la capital 10:28 11/11/2026 10:28 11/11/2026 A-2: Alcoletge, salida 467 cortada (enlace C-13).

A-2: Tàrrega, salida 507 cortada (enlace C-14).

C-13: Cortada en Tremp en los dos sentidos de la marcha.

C-55: Cortada en Olius en los dos sentidos de la marcha.

LL-11: Corte en Lleida, en sentido norte.

N-260: Cortada en Sort en los dos sentidos de la marcha.

N-230: Marcha lenta en el Pont de Suert.

N-152: Cortada en Puigcerdà en los dos sentidos de la marcha.

En Lleida ciudad se han levantado cortes, aunque se mantiene el de la rotonda del cementerio En Lleida ciudad se han levantado cortes, aunque se mantiene el de la rotonda del cementerio

10:01 Cortan durante una hora la rotonda de Castellciutat , en la Seu de urgell 10:01 11/11/2026 10:01 11/11/2026 La han cortado desde las 7:45 horas y hasta las 9, cuando han empezado a dar paso a todos los vehículos. Antes dejaban pasar servicios médicos y emergencias. Los manifestantes han hecho marcha hasta la placa Monges de la Seu. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diari Segre (@segrediari)

09:55 Un centenar de personas corta la rotonda del cementerio de Lleida con momentos de tensión 09:56 11/11/2026 09:56 11/11/2026 Un centenar de manifestantes convocados por la CGT pr la vaga general han bloqueado las diferentes entradas y salidas de la rotonda del cementerio, en la LL-11, con vallas, contenedores, adoquines y palets de madera, entre otros elementos. Se han vivido allí algunos momentos de tensión cuando al menos dos vehículos policiales han intentado superar el corte. En uno de los episodios, algunos manifestantes han golpeado los vehículos y han lanzado piedras contra otro, sin llegar a impactar. El piquet a la rotonda del cementiri de Lleida.

09:30 Los sindicatos hablan de un "arranque histórico" de la huelga general con polígonos parados por toda Catalunya 09:46 11/11/2026 09:46 11/11/2026 La huelga general del 11-N está teniendo un "arranque histórico", con polígonos industriales parados por toda Catalunya, decenas de cortes en carreteras, la estación de Sants prácticamente desierta y muchas grandes industrias paradas. Así lo aseguran los sindicatos convocantes, que remarcan que la jornada se volverá "histórica". Economia Los sindicatos hablan de un "arranque histórico" de la huelga general con polígonos parados por toda Catalunya ACN

09:19 Cortes en las vías de Lleida

09:19 11/11/2026 09:19 11/11/2026 En estos momentos hay al menos una quincena de cortes en vías leridanas por la huelga general: En la ciudad de Lleida hay cortes en la rotonda del Mestre, en el LL-11, en la avenida Catalunya y en el cruce de los institutos. Vídeo d'Aleix Planella.

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09:11 Imagen del piquete de la CGT en la rotonda del cementerio de Lleida, que corta la LL-11 09:12 11/11/2026 09:12 11/11/2026 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diari Segre (@segrediari)

09:08 Marcha lenta en el Pirineo 09:08 11/11/2026 09:08 11/11/2026 En la N-230 entre el Pont de Suert y Vilaller hay retenciones por una marcha lenta en el marco de las protestas por la huelga general.

08:47 Una treintena de personas cortan Tàrrega por la N-II

08:47 11/11/2026 08:47 11/11/2026 El objetivo era dificultar el acceso a las empresas situadas principalmente en el polígono Llevant y la salida de los vehículos de la ciudad

Urgell Una trentena de persones tallen a primera hora a Tàrrega per l’N-II Laia Pedrós

08:43 Una trentena de persones tallen a primera hora a Tàrrega per l’N-II

08:43 11/11/2026 08:43 11/11/2026 L’objectiu era dificultar l’accés a les empreses situades principalment al polígon Llevant i la sortida dels vehicles de la ciutat

Urgell Una treintena de personas cortan a primera hora Tàrrega por la N-II Laia Pedrós

08:20 En estos momentos hay al menos una quincena de cortes en vías leridanas por la huelga general: 08:29 11/11/2026 08:29 11/11/2026 LL-11: Cortada desde la rotonda de la C-13B hasta la rotonda de Els Alamús

LL-11: Cortada en Lleida desde la rotonda del cementerio hasta la rotonda de la C-13

LL-12: Cortada en Albatàrrec

Centro de la ciudada Lleida: hay cortes en la rotonda del Mestre, en la LL-11, en la avenida Catalunya y en el cruce de los institutos

Cortes en accesos al polígono industrial El Segre desde la ciudad de Lleida

C-13B (variante sur de Lleida): Cortada entre la Bordeta y la rotonda de la Ll-11

A-2: Alcoletge, salida 467 cortada (enlace C-13).

A-2: Tàrrega, salida 507 cortada (enlace C-14).

C-13: Afectación en el polígono industrial de Lleida. Desvío por la A-2.

N-240: Corten en el cruce con la C-13. Afectación en laN-240, C-13 y C-13B y en el polígono industrial.

N-260: Corte en la Seu de Urgell en los dos sentidos de la marcha.

C-13: Corte en Talarn y Lleida en los dos sentidos de la marcha.

C-55: Cortada en Olius en los dos sentidos de la marcha.

N-240: Corte entre Torregrossa y Lleida

08:09 Los servicios mínimos piden paso a Tàrrega 08:09 11/11/2026 08:09 11/11/2026 En el corte de Tàrrega los servicios mínimos piden paso. Bomberos y sanitarios han podido pasar, pero al autobús no lo han dejado pasar. Els serveis mínims demanen pas a Tàrrega

07:40 Vídeo de uno de los cortes|trozos en los accesos al polígono El Segre de Lleida 08:03 11/11/2026 08:03 11/11/2026 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diari Segre (@segrediari) Vídeo: Julen Andrés / Lleida TV

07:40 Vídeo de uno de los cortes en los accesos al polígono industrial El Segre de Lleida 08:04 11/11/2026 08:04 11/11/2026 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diari Segre (@segrediari) Vídeo: Julen Andrés

07:30 Las imágenes de los piquetes en Tàrrega a primera hora de la mañana 07:59 11/11/2026 07:59 11/11/2026 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diari Segre (@segrediari) Vídeo: Laia Pedrós

07:00 Cortada la N-260 en Sort 07:52 11/11/2026 07:52 11/11/2026 Según Trànsit, los piquetes también cortan la N-260 en Sort, en los dos sentidos de la marcha.



Consulta el estado del tràfico

06:40 El Servei Català de Trànsit recopila los siguientes cortes en la demarcación de Lleida en estos momentos: 06:54 11/11/2026 06:54 11/11/2026 LL-11: Corte en Lleida, ambos sentidos.

A-2: Alcoletge, salida 467 cortada (enlace C-13).

A-2: Tàrrega, salida 507 cortada (enlace C-14).

C-13: Afectación en el polígono industrial de Lleida. Desvío por la A-2.

N-240: Corte en el cruce con la C-13. Afectación en la N-240, C-13 y C-13B y en el polígono industrial.

06:30 La huelga planea sobre la actividad del deporte local 06:47 11/11/2026 06:49 11/11/2026 El ayuntamiento de Lleida avisa de posibles afectaciones en las sedes instalaciones y en comarcas se prevé menos incidencia Deportes La huelga planea sobre la actividad del deporte local Redacció

06:01 La protesta corta la Ll-11 en Lleida en los dos sentidos 06:24 11/11/2026 06:24 11/11/2026 Los manifestantes cortan la Ll-11 en Lleida, en los dos sentidos de la marcha, entre los puntos kilométricos 5 y 5,5.



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