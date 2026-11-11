Una treintena de personas cortan a primera hora Tàrrega por la N-II

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una treintena de personas han cortado a primera hora de esta mañana el acceso a Tàrrega por la N-II. Concretamente, lo han hecho con vallas de obra a las 5.45 horas y está previsto mantener el corte hasta las 10 horas, cuando se desplazarán a la plaza del Carme para preparar la manifestación prevista para las 11 horas por el centro de la ciudad hasta la plaza Major, donde se leerá un manifiesto.

El objetivo era dificultar el acceso a las empresas situadas principalmente en el polígono Llevant y la salida de los vehículos de la ciudad. Aunque la mayoría de conductores se han mostrado comprensivos, algunos se han enfrentado con los manifestantes y se han vivido momentos de tensión. Los Mossos d'Esquadra han controlado la zona.

Se pueden ver pancartas con lemas como 'Arriba los salarios, abajo los alquileres, nuestro hogar no está en venta y mi sueldo también está en huelga permanente'.

Además, han repartido folletines a los trabajadores que han optado por desplazarse al puesto de trabajo, que han sido bastantes.