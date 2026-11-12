El aeropuerto de Lleida-Alguaire roza dos veces la tragedia en apenas tres meses: Avionetas para formar a pilotos esquivan choques en el aire

El aeropuerto de Alguaire ha rozado dos veces la tragedia en apenas tres meses. Así se desprende de los registros de Aviación Civil, que investiga dos incidentes en los que avionetas utilizadas para la formación de pilotos esquivaron choques en pleno vuelo. Según los datos que ha hecho públicos el organismo estatal, el primero sucedió el pasado 29 de julio y el segundo, hace poco más de dos semanas, el 22 de octubre. En ambos casos todo quedó en un susto: maniobras de emergencia permitieron esquivar la colisión y no hubo heridos ni daños materiales.

El incidente del pasado verano implicó a dos avionetas de la academia BAA Training, según Aviación Civil. Su informe provisonal, a la espera de conclusiones definitivas, apunta que una de ellas “se encontraba realizando maniobras de toma y despegue” y recibió instrucciones del control de vuelo (ATC) de “realizar órbitas en el tramo de base del circuito del aeródromo” para permitir el aterrizaje de la segunda aeronave implicada. Sin embargo, se aproximó a ella, lo que obligó al piloto a maniobrar “para evitar una posible colisión”. “Posteriormente ambas aeronaves aterrizaron sin más eventualidades”, concluye el organismo estatal.

En cuanto al incidente del 22 de octubre, implicó a una avioneta de BAA y otra operada por la academia Cesda-Fundación Rego. Según el informe provisional de Aviación Civil, esta última despegó en Alguaire a las 9.50 con un instructor y un alumno a bordo y viró para abandonar la zona de control de tráfico aéreo del aeropuerto (CTR) por uno de los puntos donde las aeronaves deben notificar al control de tierra su entrada o salida. En este caso fue el del sudoeste (SW), muy próximo al núcleo urbano de Sucs. Hacia el mismo lugar volaba una avioneta de BAA Training, que había despegado en Huesca con un instructor “con el objetivo de aterrizar en el aeropuerto de Lleida”.

“Sobre las 09:53, los instructores de ambas aeronaves se vieron obligados a realizar una maniobra evasiva ante una inminente colisión”, señala el informe, que detalla que “la distancia mínima entre ambas aeronaves fue de 0,1 millas náuticas (nm) en el plano horizontal, estando al mismo nivel de vuelo”. Es algo menos de 200 metros, cuando la distancia mínima de seguridad horizontal entre aviones oscila entre 3 millas náuticas (5,5 km) y cinco (9,2 km). “No se produjeron daños personales ni materiales”, concluye el informe de Aviación Civil, pendiente también de conclusiones definitivas.

Por su parte, Aeroports de Catalunya explicó que, junto con estos dos incidentes, se comunicó un tercero a Aviación Civil. Sucedio el 18 de junio y, en este caso, implicó a una única avioneta de Cesda cuya hélice tocó la pista al aterrizar. La empresa pública de la Generalitat, propietaria del aeropuerto de Alguaire, explicó que la comisión de investigación ha cerrado ya esta investigación y señaló que estos incidentes se enmarcan en un año con 48.332 operaciones entre enero y octubre. En el ámbito de la aviación, los incidentes se reportan para mejorar los procedimientos de control internos.

La formación de pilotos que llevan a cabo academias y aerolíneas se ha convertido en la principal actividad del aeropuerto, junto con usos industriales como el estacionamiento de aviones y trabajos de reparación, mantenimiento o desballestamiento. A ello se suman vuelos regulares a Palma, de verano a Menroca e Ibiza y algunos chárter y turoperadores.