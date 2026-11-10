Visto bueno a tres plantas de biogás en el territorio de Lleida que recibirán 660.000 toneladas de residuos

Tres plantas que emplearán deyecciones ganaderas y otros residuos orgánicos para obtener biogás han obtenido la aprobación inicial de la comisión de Urbanismo de Lleida. Se trata de dos instalaciones en el Segrià y una en la Noguera que, una vez en marcha, tendrán capacidad para recibir cerca de 660.000 toneladas de desechos al año, según datos del departamento de Territorio. Todas ellas deben obtener aún la aprobación provisional y la definitiva.

El proyecto de mayor magnitud es el que Noguera Renovables promueve en Balaguer. Supondrá ampliar sus instalaciones de biometano para recibir 299.351 toneladas de deyecciones y otros desechos orgánicos al año. Se trata del segundo mayor complejo de biogás previsto en la provincia, solo por detrás del que el grupo danés CIP promueve en La Sentiu de Sió, y que deberá recibir más de medio millar de toneladas de residuos al año.

También ha recibido la aprobación inicial la planta que el grupo Ence proyecta en Almacelles, con capacidad para 194.830 toneladas de residuos orgánicos al año. El ayuntamiento presentó en su día alegaciones al apreciar deficiencias en ámbitos como las emisiones y los olores, así como la ausencia de un estudio de movilidad de los camiones que abastecerán de residuos al complejo.

El tercer proyecto aprobado inicialmente es la promovida en Seròs por Construccions i Derivats 33 SL con capacidad para 164.469 toneladas anuales de residuos orgánicos. Frente a la aprobación de estos tres proyectos, el de otra instalación de compostaje y biogás en Torregrossa, con capacidad para 120.000 toneladas, quedó en suspenso.