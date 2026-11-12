El Pla de Barris reparte cerca de 40 millones de euros en cinco municipios de la provincia de Lleida

Una vista del centro de Balaguer, que ha conseguido entrar en el programa en el segundo intento.Segre

Publicado por adrià jurado Creado: Actualizado:

Cinco municipios de la provincia de Lleida han sido seleccionados en la segunda convocatoria del ‘Pla de Barris i Viles’ de la Generalitat, que permitirá movilizar 53,5 millones de euros en inversiones, de los que cerca de 40 millones procederán del Govern y el restante lo aportarán los ayuntamientos. Los beneficiarios son Balaguer, Cervera, Tremp, Arbeca y Agramunt, cuyos proyectos se centran principalmente en la rehabilitación de los núcleos históricos, la mejora de viviendas y la recuperación de espacios públicos.

Arbeca es el municipio que recibirá la mayor subvención, con 11,1 millones para un proyecto de 12,45 millones. Le siguen Balaguer y Cervera, con 8,75 millones cada uno; Tremp, con unos 8,7 millones, y Agramunt, con 2,45 millones. Las actuaciones beneficiarán directamente a 7.970 vecinos de los cinco municipios.

En Balaguer se prevén 27 actuaciones para regenerar el centro histórico, mientras que Cervera impulsará 24 intervenciones que incluyen la recuperación de edificios patrimoniales y viviendas. Tremp actuará en el casco antiguo y el Eixample Esquerre; Agramunt, en su núcleo histórico y la plaza del Mercadal, y Arbeca llevará a cabo una transformación integral de su casco urbano.

Balaguer y Tremp consiguen entrar en el programa al segundo intento, después de quedar fuera de la primera convocatoria. En esta ocasión se habían presentado 16 municipios de la provincia. De los municipios que han quedado fuera, destacan tres capitales de comarca, Mollerussa, Tàrrega y Les Borges Blanques. El president de la Generalitat, Salvador Illa ha destacado que hay un compromiso de hacer tres ediciones más, y, por tanto, animan a los municipios que no hayan sido seleccionados que se vuelvan a presentar en la siguiente edición.

Esta resolución del Pla de Barris, llega a tan solo seis meses de las elecciones municipales, precisamente, el president ha mencionado que para esta edición han anticipado parte de la partida del año 2027 por la previsión de los comicios.

La Generalitat ha incrementado la dotación de esta segunda convocatoria de los 200 millones previstos inicialmente hasta los 355 millones, lo que permitirá financiar 33 proyectos en 34 municipios de Catalunya, con una inversión global de 582 millones de euros. Más de 500.000 mil de habitantes beneficiados.