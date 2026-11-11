La huelga vacía las aulas en los centros educativos de Lleida

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Los centros educativos de Lleida han informado que la huelga general está teniendo "mucho seguimiento" por parte de los alumnos, con solo un 15% de asistencia.

En alguno de ellos, como en el instituto escuela Torre Queralt, solo se ha presentado un 15% de alumnos, mientras que en el instituto Manuel de Montsuar, "el 90% del alumnado no ha venido", ha señalado su director, Ramon Òscar Torrelles.

En cuanto a los profesores, la mayoría ha asistido a sus centros. El director del Màrius Torres, Eduardo López, ha explicado que no tienen un cifra exacta de seguimiento, puesto que "los horarios son muy diversos" y puede que los docentes tengan clase más tarde. Aun así, ha apuntado que hay algunos de ellos que, pese a no querer secundar la huelga, "no han podido llegar por los cortes en las carreteras".

Asimismo, en el instituto de la Caparrella, "muchos alumnos no han podido llegar por las incidencias en el transporte", ha informado el director, Emili Grau. En el Josep Lladonosa, entre un 20-25% del alumnado ha decidido no asistir a clase. Según su director, Santi Pubill, "hay bastantes clases vacías, sobre todo en Bachillerato".