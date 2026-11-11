La manifestación en la Seu d'Urgell reúne a más de mil personas

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La manifestación de la Seu d'Urgell, convocada para las cinco de esta tarde, ha iniciado una media hora retrasada y con más de 700 manifestantes. El inicio de la marcha ha sido desde la plaza de los Oms y a medida que avanzaba por la capital del Alt Urgell, se han sumado más personas hasta superar el millar.

En su paso por las calles, la manifestación se ha detenido delante de un bloque de la Sareb que había estado ocupado. Algunos de los participantes han enganchado carteles relacionados con la protesta de este miércoles. Actualmente, el edificio es rehabilitado y más adelante estará en venta.

Los manifestantes se han detenido delante del Mercadona. Después de que los agentes policiales les impidieran acercarse, han denunciado el incremento de precios.

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