Los piquetes levantan el corte de la LL-11 en Lleida después de encender las barricadas de la rotonda del cementerio

Publicado por ACNSegre Creado: Actualizado:

Los piquetes de la huelga general han levantado hacia las 10.15 horas el corte de la LL-11 en la rotonda del cementerio de Lleida, después de mantener bloqueados los accesos desde primera hora de la mañana. Antes de marcharse, el centenar de manifestantes que había concentrados, diversos de los cuales miembros de la CGT y la CNT, y muchos de ellos encapuchados, han prendido fuego a las barricadas que habían construido con cantos rodados de madera, contenedores, conos y otros materiales. Las llamas han generado grandes columnas de humo.

Una vez levantado el bloqueo, los manifestantes han iniciado una marcha a pie en dirección al centro de la ciudad con el objetivo de "reforzar al piquete central". Varios camiones atrapados en la LL-11 cerca de este punto esperan a poder reanudar la marcha.

Se mantienen cortes|trozos en varias vías de Lleida y al polígono industrial de la capital (en las imágenes). Entre las 10.00 y las 12.00 h está previsto el corte|trozo de tráfico en la calle Príncep de Viana Vídeo: Amado Forrolla Més información: https://t.co/JsNbD0Q7mE https://t.co/ECi5B3ejEO — SEGRE (@SEGREcom) November 11 , 2026

Por su parte, hacia las 10 de la mañana los piquetes de UGT y CCOO han abandonado los diferentes puntos de protesta a los polígonos industriales y a los accesos de la ciudad para dirigirse hacia el centro. Los sindicatos han convocado una concentración entre las 10 y las 11 de la mañana delante de la estación de tren de Lleida para informar a los trabajadores y usuarios del ferrocarril y de los autobuses interurbanos sobre los motivos de la huelga.

El corte de la LL-11 provoca importantes afectaciones a la circulación, con dificultades para acceder a diferentes zonas de la ciudad y a los principales polígonos industriales.