Pimec cifra en un 8% el seguimiento de la huelga general en su balance final

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Pimec asegura que la huelga general de este miércoles ha tenido "un bajo seguimiento", del 8% entre los trabajadores de las empresas catalanas según su balance final, pero ha generado una afectación sobre la actividad económica muy superior, informa en un comunicado.

Según los datos de cierre del Observatori de la Pyme de Catalunya, recogidas a las 17.02 con respuestas de 1.186 empresas, el 27,6% de empresas que han iniciado la jornada ha tenido la actividad reducida o parada, no sólo por el seguimiento de la convocatoria, sino también por las dificultades de movilidad y otras incidencias.

El 53,6% de las empresas con la actividad afectada no ha tenido a ningún trabajador en huelga, "un dato que pone de manifiesto que las consecuencias de la convocatoria han ido mucho más allá de las personas que han decidido secundarla".