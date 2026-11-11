Un mercado con historia

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Libros antiguos, discos de vinilo, muebles, herramientas y objetos que han sobrevivido al paso del tiempo encuentran cada domingo una nueva oportunidad en el mercado de anticuarios y brocantes de Mollerussa. La cita, que el próximo mes de mayo cumplirá diez años, ha duplicado el número de expositores desde su creación en 2017. De los treinta puestos iniciales se ha pasado a unos sesenta en la actualidad, según datos facilitados por Fira de Mollerussa, que colabora en la organización del certamen. También ha ido aumentando con los años la afluencia de aficionados a las antigüedades, coleccionistas y público en general, que se acerca al mercado para descubrir objetos singulares o simplemente pasear entre los puestos.

El mercado se inauguró en 2017 en unos terrenos municipales situados detrás de los pabellones feriales. La iniciativa surgió de la Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, integrada por profesionales que anteriormente participaban en el mercado dominical de Les Borges Blanques y que buscaban un nuevo emplazamiento. Apenas un mes después de su estreno, los puestos se trasladaron a la avenida Ermengol V para aprovechar la sombra de los árboles. Actualmente, se celebra en el espacio situado detrás de los pabellones, que fue mejorado en 2023 para acoger expositores de la Fira de Sant Josep. La iniciativa también permitió recuperar la tradición de las antigüedades en la capital del Pla d’Urgell, que había acogido durante doce ediciones una feria especializada desaparecida en 2011. Esta vinculación se reforzó en 2020 con la creación de la Fira-mercat d’Antiquaris i Brocanters, vinculada a Expoclàssic, que en su última edición, celebrada el pasado septiembre, reunió a 31 expositores. A las puertas de su décimo aniversario, el mercado dominical se ha consolidado como un punto de encuentro que trasciende el coleccionismo especializado y atrae a visitantes de perfiles diversos. La cita mantiene así viva una actividad que combina el comercio y el atractivo de encontrar pequeños tesoros de otras épocas.