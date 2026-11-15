Denuncia meses de espera para resolver su empadronamiento

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Maria Jesus Sylvia, que vive y trabaja en Lleida, denunció a SEGRE que aún no ha conseguido empadronarse en la ciudad, a pesar de que lleva intentándolo desde el pasado mes de agosto, cuando inició los trámites en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC). Aunque asegura que aportó facturas de suministro (agua, luz y gas) que abona cada mes y los pagos correspondientes a su piso de alquiler, “en el contrato figura el nombre del propietario de la inmobiliaria y no el de esta empresa”, único motivo por el que la Paeria no formalizó entonces la inscripción. Destacó que esta es la única traba administrativa que el ayuntamiento ha aducido para no tramitar su solicitud, que todavía no ha sido resuelta. Añadió que después de que la presentara sin éxito, le notificaron que su caso se trasladaría a los servicios sociales.

Más tarde, le informaron de un error administrativo y que debía esperar una visita de la Guardia Urbana para comprobar que realmente vive en la dirección facilitada. “Hasta cuándo tengo que demostrar que no soy una okupa para empadronarme”, aseveró. “Es indignante. Con los recibos, no hay suficiente, no les sirven”, añadió. La semana pasada, la Guardia Urbana se presentó a su domicilio, por segunda vez, para comprobar que residía de forma habitual. “Me pidieron el DNI y me dijeron que darían parte a la OMAC”, aseguró. Lamentó que, en una tercera ocasión, si no la hubieran encontrado en casa, “el proceso habría quedado sin efecto”.

“Detrás de cada expediente, hay una persona, una vida y unas necesidades. Nadie debería sentirse bajo sospecha por quererse empadronar”, afirmó.

Por todo ello, Maria Jesus Sylvia denunció que esta situación también tiene consecuencias prácticas. “Aún continuó constando en el censo electoral de mi pueblo y me preocupa tener que desplazarme para votar el 29-N”, aclaró. “No pido privilegios, solo poder ejercer mi derecho al empadronamiento y una administración que resuelva los problemas sin generar más angustia”, reivindicó.

El ayuntamiento, según Sylvia, le ha informado de que la próxima semana dispondría del certificado.