Los Mossos d'Esquadra arrestaron este miércoles a un vecino de Lleida ciudad por una supuesta macroestafa financiera con al menos 50 víctimas a las cuales habría estafado 3 millones de euros. El detenido se aprovechaba de su estatus de asesor financiero para ganarse la confianza de sus clientes para comprar unos fondos “garantizados” que no reembolsaba.

“Lo conozco de toda la vida y me prometió unas inversiones con cuotas altas de una rentabilidad inmediata y fácil”, explica uno de los estafados. “Por su entorno social, su experiencia laboral y la empresa en la cual trabajaba ya te inspiraba confianza, pero ahora veo que es un mentiroso compulsivo que utilizaba su estatus”, asegura.

Añade que “cuando le pedías explicaciones te daba largas, te decía que el dinero estaba en camino o incluso se ofendía. Además, estaba desesperado para captar más y más clientes”. Otro afectado conocía al detenido “por familiares y amigos” y señala que utilizó las mismas tácticas. “Cuando ves la compañía con la cual supuestamente firmas crees que es estable y de confianza y más todavía cuando conocías su trayectoria”, explica.

Sin embargo, “cuando le pedí el dinero no paraba de darme largas, hasta que vi que había más personas en mi situación y cuando le pedí explicaciones se ofendió. Días después, cerró la oficina”. Algunos afectados buscan a más víctimas para presentar una querella conjunta.