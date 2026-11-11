El vídeo viral de una excavadora retirando una barricada en Guissona no es de la huelga general

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El incidente en el exterior de una empresa de Guissona que se ha hecho viral en las redes, con momentos de tensión cuando una máquina excavadora retira una barricada montada para evitar el paso de camiones, se produjo ayer durante la segunda jornada de paro en las industrias cárnicas, y no este miércoles de huelga general, como se está difundiendo desde algunas cuentas en las redes sociales.

El vídeo fue compartido ayer por CCOO en Cataluya. El sindicato denunció que el operador de la máquina intentó sacar por la fuerza a uno de los integrantes del piquete en el exterior de una empresa de Guissona, "poniendo en riesgo la seguridad de las personas".