Balaguer, Tremp, Cervera, Agramunt y Arbeca recibirán 40 millones para mejorar sus barrios

Publicado por L.P. / J.B.P. / A.J. Creado: Actualizado:

Cinco municipios de la provincia de Lleida han sido seleccionados en la segunda convocatoria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Balaguer, Cervera, Tremp, Agramunt y Arbeca recibirán cerca de 40 millones de euros en subvenciones para ejecutar proyectos de regeneración urbana en los próximos 5 años. Sumando las aportaciones municipales, movilizarán 53,5 millones. Todas las actuaciones se concentran en los centros históricos o núcleos urbanos de las poblaciones beneficiarias. Supone una segunda oportunidad para Balaguer y Tremp, que quedaron fuera de la primera convocatoria y han logrado financiación al segundo intento tras revisar sus propuestas. Los criterios de selección son de concurrencia competitiva y uno de los índices principales es el socioeconómico de los barrios donde se actuará, además de un reparto territorial por veguerías.

Arbeca recibirá la mayor subvención, con 11,11 millones de la Generalitat para un proyecto de 12,45 millones, de los que el consistorio aportará 1,34. Balaguer, Cervera y Tremp ejecutarán proyectos de 12,5 millones cada uno, con hasta 8,75 millones de financiación de la Generalitat y 3,75 millones municipales. Por su parte, Agramunt invertirá 3,5 millones, de los que 2,45 procederán del Govern y 1,05 del ayuntamiento. Para calcular los porcentajes de aportación, la Generalitat consulta los habitantes totales del municipio. En Arbeca el Govern aporta el 90% al estar por debajo de los 5.000 habitantes, en el resto de municipios al estar entre los 20.000 y 5.000 habitantes cubren el 70% de la inversión. En conjunto, las actuaciones beneficiarán directamente a más de 7.500 vecinos en los diferentes barrios.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, defendió ayer el alcance del programa recordando la frase del president Pasqual Maragall: “cuando arreglamos un barrio, empezamos a arreglar el mundo entero». El Govern ha ampliado de 200 a 355 millones la dotación de esta segunda convocatoria, que financiará 33 proyectos en 34 municipios catalanes y movilizará 582 millones de inversión pública. Sin embargo, once de los 16 municipios leridanos que presentaron candidatura han quedado fuera. Entre ellos destacan tres capitales de comarca: Mollerussa, Tàrrega y Les Borges Blanques, además de Alfarràs, Térmens, Bellpuig, La Granadella, Aitona, Seròs, Àger y El Pont de Suert. Illa recordó que quedan otras tres convocatorias hasta completar las cinco comprometidas y animó a los municipios excluidos a volver a presentarse. El president explicó que el Govern ha anticipado parte de los recursos previstos para 2027 por la celebración de las elecciones municipales el próximo mayo.