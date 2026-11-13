Una cuarentena de contrabajos suenan al tiempo en el Auditori

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El Auditori Municipal de Cervera acogió el pasado sábado una encuentro de contrabajos que reunió a 37 músicos de diferentes centros de enseñanza musical de Catalunya y Aragón. La jornada congregó a participantes desde 6 años y de edad adulta.

En la iniciativa participaron alumnos del Conservatori Municipal de Barcelona, los conservatorios de Lleida, Monzón y Cervera, y las escuelas municipales de música de Lleida y Mollerussa. La actividad comenzó por la mañana con un ensayo conjunto en el auditorio para preparar el repertorio, seguido de una comida de hermandad.

Por la tarde, Xavier Puertas, Roger Azcona y Andrew Ackermann ofrecieron un pequeño concierto antes de la actuación de clausura. Esta incluyó piezas interpretadas por los profesores de los centros participantes, entre ellas un coral de Bach y Azulão, de Ovalle.

Los 37 instrumentistas pusieron el broche final con un repertorio variado que abarcó desde canciones infantiles hasta bandas sonoras.