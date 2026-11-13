La Policía Local de Tàrrega exige “un convenio justo”

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Buena parte de la plantilla de la Policía Local irrumpió ayer en el pleno extraordinario de Tàrrega con dos grandes pancartas para reivindicar “un convenio justo” y proclamar que “la seguridad no se negocia con mentiras”. Según los participantes en la protesta, “Tàrrega ha pasado dos fines de semana consecutivos sin patrullas nocturnas de la Policía Local por falta de personal, una situación que evidencia las dificultades para cubrir el servicio”. Tras meses de negociaciones, pidieron “avanzar hacia un convenio justo que reconozca nuestras responsabilidades y carga de trabajo” y reclamaron una respuesta “urgente”. Concretamente, criticaron el importe del complemento específico, que aseguran que “es bastante inferior al que ofrecen otros municipios cercanos”. Los agentes han iniciado una ronda de contactos con todos los partidos.

En otro orden de cosas, el ayuntamiento de Mollerussa continúa el proceso selectivo para cubrir tres plazas de la Policía Local mediante concurso de movilidad horizontal. Ayer, 7 agentes llevaron acabo el examen psicotécnico, con dos casos prácticos.